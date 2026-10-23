Maden İşçileri Sendikası, Soma'daki 1,4 milyar TL'lik alacağın ödenmesini istedi

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Haber: Osman BEKAR

(ANKARA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası, İmbat Madencilik'te bir yılı aşkın süredir maaşlarını parça parça alan ve özlük hakları ödenmeyen işçilerin mağduriyetini Ankara'ya taşıyarak yetkililerden çözüm istedi. Sendika, TORKU'ya ait Soma Termik Santrali'nden tahsil edilemeyen 1,4 milyar TL'lik alacağın ödenmesi için somut adım atılmasını talep ederken, sonuç alınamaması halinde mücadelenin farklı yöntemlerle sürdürüleceğini açıkladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin uzun süredir devam eden ücret ve özlük hakkı mağduriyeti Ankara gündemine taşındı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası yönetimi, bir yılı aşkın süredir parça parça ödenen maaşlar, biriken işçilik alacakları ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklar için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kurumlarda temaslarda bulundu.

Sendika yöneticileri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Zafer Benli ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, madencilerin ve ailelerinin yaşadığı ekonomik sorunlar ve birikmiş alacakların ödenmesine yönelik çözüm yolları ele alındı.

Sendika, Ankara'daki görüşmelerin somut sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Sendika, kısa sürede çözüm sağlanmaması halinde işçilerin haklarını korumak için yasal ve eylemsel yöntemlere başvurulacağını açıkladı. Madencilerin tüm alacakları ödenip mağduriyetleri giderilene kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: ANKA