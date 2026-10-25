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Nihat Gür, Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesi başkanlığına yeniden seçildi

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Nihat Gür, Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesi başkanlığına yeniden seçildi
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Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda Nihat Gür, tek listeyle yeniden başkan seçildi. Kongreye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı; Gür, emeğin korunması ve adaletin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nihat Gür, yeniden başkanlığa seçildi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen genel kurul, divanın oluşturulması ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.

Tek listeyle yapılan seçimde Nihat Gür, yeniden şube başkanlığına getirildi.

Kendisine duyulan güvene layık olmak için çalışmaya devam edeceğini belirten Gür, sendikacılığın yalnızca ücret ve özlük haklarıyla sınırlı olmadığını, emeğin korunması ve adaletin sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Kongreye, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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