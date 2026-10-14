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Kültür Sanat-Sen, Halk TV'ye kayyım atanmasına basın özgürlüğüne 'darbe' dedi

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Kültür Sanat-Sen, Halk TV'ye kayyım atanmasına basın özgürlüğüne 'darbe' dedi
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Kültür Sanat-Sen, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin müdahalenin basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına 'darbe' olduğunu savundu. Sendika, basın emekçileri, gazeteciler ve Halk TV çalışanlarının yanında olduğunu, kayyım politikalarının son bulması gerektiğini bildirdi.

(ANKARA) - Kültür Sanat-Sen'den, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yapılan açıklamada, müdahalenin basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına "darbe" olduğu savunuldu.

Kültür Sanat Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasinin, çoğulculuğun ve halkın haber alma hakkının en temel güvencelerinden biri olan basın özgürlüğü, bugün bir kez daha ağır bir kuşatma altındadır. Halk TV'ye kayyım atanması girişimleri ve hukuku hiçe sayan bu müdahaleler, yalnızca bir televizyon kanalına değil; halkın gerçekleri öğrenme hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne vurulan açık bir darbedir.

Kültür Sanat-Sen olarak çok iyi biliyoruz ki; sanat da basın da susturulamaz, prangalanamaz! Medyaya ve kültürel alanlara kayyım zihniyetiyle müdahale edenler, toplumsal eleştiriyi ve muhalefeti ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Ancak bu baskılar, emeğin, sanatın ve özgür basın mücadelesinin sesini asla kısamayacaktır. Basın ve ifade özgürlüğü demokratik bir haktır, gasbedilemez. Halkın haber alma hakkı karartılamaz, susturulamaz. Kayyım politikaları derhal son bulmalıdır.

Kültür Sanat-Sen Genel Merkezi olarak; halkın haber alma hakkını savunan tüm basın emekçilerinin, gazetecilerin ve Halk TV çalışanlarının yanında omuz omuza durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Mücadelemiz sürüyor, gerçeğin sesi karanlığa teslim olmayacak."

Kaynak: ANKA
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