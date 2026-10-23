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Fransa'da insan hakları derneği ve yargıç sendikası eylem yasağını Danıştay'a taşıdı

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Fransa'da Anayasal Özgürlükleri Savunma Derneği ve Yargıçlar Sendikası, Macron'un sendika dışı eylemlere getirdiği yasak kararını Danıştay'a taşıdı. Taraflar kararı özgürlüklere orantısız saldırı olarak nitelendirdi; Marsilya'daki gösteri yasağına karşı da yargı yoluna gidildi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek günlerde yapılacak sendika dışı tüm eylemleri yasaklama girişimine itiraz eden insan hakları derneği ve yargıçlar sendikası Danıştay'a başvurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre Anayasal Özgürlükleri Savunma Derneği ve Yargıçlar Sendikası, Macron'un gelecek günlerde yapılacak eylemlere getirdiği yasak kararına karşı harekete geçti.

Söz konusu durumun "özgürlüklere orantısız bir saldırı" niteliğinde olduğunu savunan taraflar Macron'un kararını Danıştay'a taşıdı.

Ayrıca Marsilya'daki gösteri yasağı ve toplu taşıma hizmetlerinin askıya alınması gibi kararlara karşı da insan hakları gruplarının yargı yoluna gittiği bildirildi.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 700 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek günlerde sendika dışı tüm eylemleri yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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