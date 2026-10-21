Hürriyetçi Eğitim Sen, yakını ölen öğretmenlerin yer değiştirme talebini MEB'e iletti

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen, eşi veya çocuğu vefat eden kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme taleplerinin atama takvimine bağlı kalmaksızın değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulundu.

Hürriyetçi Eğitim Sen'in sosyal medya hesabından, "Eşi veya çocuğu vefat eden kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme talepleri zamana bağlı kalmaksızın değerlendirilmelidir" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Eşi veya çocuğu vefat eden kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme talepleri, atama takvimine bağlı kalmaksızın değerlendirilmelidir. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak, yakınlarını kaybeden öğretmenlerimizin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunduk. Vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılabilen yer değiştirme hakkının yalnızca yarıyıl ve yaz tatili başvurularıyla sınırlandırılması, öğretmenlerimizin bu süreyi kaçırmasına ve hak kaybı yaşamasına neden olabilmektedir. Büyük bir kaybın ardından hayatını yeniden kurmaya çalışan öğretmenlerimiz, bir de atama takvimini beklemek zorunda bırakılmamalıdır. Başvuruların, tanınan bir yıllık süre içerisinde yarıyıl ve yaz tatili takvimine bağlı kalmaksızın alınmasını ve değerlendirilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA