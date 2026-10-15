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BES-AR ekimde açlık sınırını 49 bin 809, yoksulluk sınırını 125 bin 744 lira açıkladı

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BES-AR ekimde açlık sınırını 49 bin 809, yoksulluk sınırını 125 bin 744 lira açıkladı
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BES-AR, ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 49 bin 809 lira, yoksulluk sınırını 125 bin 744 lira olarak hesapladı. Sendika, büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma için maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ayırmak zorunda kaldığını bildirdi.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 49 bin 809 lira, yoksulluk sınırın ise 125 bin 744 liraya ulaştığını bildirdi.

BES-AR'ın araştırmasında, "gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının bu ay itibarıyla 49 bin 744 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin ise 81 bin 783 lira olduğu belirtildi.

Sendika, 4 kişilik ailenin gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan "yoksulluk sınırını" ise 125 bin 744 lira olarak hesapladı.

Sendikanın araştırmasında şunlar kaydedildi:

"Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük bin 660 lirayı geçti. 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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