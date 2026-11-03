Manisa Soma'da Işıklar Maden Ocağı'nda önce yer üstü sonra yer altı üretim planı var

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Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Rıza Sal, Soma'daki Işıklar Maden Ocağı'nda üretimin devamına yönelik plan üzerinde durulduğunu bildirdi. Sal, ilçedeki maden ocaklarındaki sorunlara değinirken, "Soma çok zorlu günlerden geçiyor. Artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Her şey belirsiz bir ortama doğru gidiyor" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Işıklar Maden Ocağı'nda yaşanan devir, işten çıkarmalar ve üretimin geleceğine ilişkin belirsizlik gündemdeki yerini koruyor. Yeni Anadolu Madencilik'in Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ile arasındaki rödövans sözleşmesinin sona ermesi üzerine 9 Temmuz 2026 itibarıyla işletmedeki 1.361 işçinin iş sözleşmesi feshedildi. Maden sahasının Soma Kartal Kömür İşletmeleri'ne devredilmesinin ardından yeniden üretim ve istihdam beklentisi oluşurken, son günlerde işletmenin faaliyetlerine ilişkin yeni soru işaretleri ortaya çıktı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Rıza Sal, Soma'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "sahada yer altı madenciliğinin yapılmayacağı ve yalnızca yer üstündeki kömürün çıkarılacağı" yönündeki bilgilerin ardından TKİ ve yeni işletmeci firmanın yetkilileriyle görüştüklerini, sonucunda üretimin devamına yönelik bir plan üzerinde durulduğunu anlattı.

Görüşmelerde ilk etapta yer üstü çalışmalarının yürütülmesinin, bu sürecin ardından ise yer altı madenciliğine yönelik yeni bir projenin hazırlanmasının gündeme geldiğini aktaran Sal, "Burası ilk etapta yer üstü olarak çalışmalarına devam edecek. Bunun akabinde, önümüzdeki süreçte bizim de içinde olacağımız müşterek bir yer altı projesi olacak. Bunu bize bir protokol halinde sunacaklarını taahhüt ettiler" dedi.

Soma'daki sorunların yalnızca Işıklar Maden Ocağı ile sınırlı olmadığını belirten Sal, İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen ücretleri için Kırkağaç Çamlığı'nda sürdürdüğü mücadeleye, Polyak Madencilik'teki sorunlara ve Soma Termik Santrali çalışanlarının yaşadığı belirsizliklere dikkati çekti.

Soma'nın ekonomik ve sosyal açıdan ağır bir süreçten geçtiğini söyleyen Sal, termik santralin tam kapasiteyle çalışması halinde bölgedeki maden işletmelerinin de rahatlayacağını belirtti. Sal, geçmişteki yanlış özelleştirme kararlarının ve yatırımların yetersizliğinin bugünkü sorunlarda etkili olduğunu dile getirdi.

Torku bünyesindeki Soma Termik Santrali'ni eleştiren Sal, santralin gerekli yatırımlar yapılmadan ve bakım süreçleri gerektiği gibi yürütülmeden işletildiğini savundu. Ekonomik sıkıntıların faturasının madencilere ve Soma halkına çıktığını belirten Sal, işçilerin ücretlerini ve haklarını zamanında alamadığı bir ortamın sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Sal, "Soma çok zorlu günlerden geçiyor. Artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Her şey belirsiz bir ortama doğru gidiyor" dedi ve "feryatlarına kulak verilmesini" istedi.

Sal, "Biz üretimden güç alan emekçi insanlarız. Biz üreteceğiz, bu ülkeye enerji kaynağı olacağız. Bizim tek gayemiz ekmek davası. Buradaki insanların beklentisi üretmek, çalışmak ve alın terinin karşılığını zamanında almak" ifadelerini kullandı.

Sal, Kartal Kömür İşletmeleri ile yürütülen görüşmelerin takipçisi olacaklarını, yer üstü çalışmalarının başlaması ve yer altı projesinin hayata geçirilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA