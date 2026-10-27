Uzman Diyanet-Sen, kamu çalışanlarına yüzde 15'lik gelir vergisi uygulanmasını istedi

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(ANKARA) - Uzman Diyanet-Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli başta olmak üzere kamu çalışanlarının gelir vergisi yükünün yeniden değerlendirilmesini isteyerek, gelir vergisi oranının yıl boyunca yüzde 15'te sabitlenmesi ve vergi dilimlerinin ücret artışlarıyla uyumlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Uzman Diyanet-Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yıl içinde artan gelir vergisi yükünün kamu görevlilerinin maaşları ve alım gücü üzerindeki etkisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yılın başında yapılan maaş artışlarının ilerleyen aylarda vergi dilimleri nedeniyle net gelire daha sınırlı yansıdığı belirtilen açıklamada, maaş artışlarının kamu çalışanlarının alım gücüne yıl boyunca katkı sağlaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, imam-hatipler, müezzin-kayyımlar, Kur'an kursu öğreticileri ve diğer Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin ekonomik hakları değerlendirilirken üstlendikleri sorumlulukların ve yaşam koşullarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

ÜÇ TALEP

Uzman Diyanet-Sen, kamu çalışanlarının ekonomik haklarının güçlendirilmesi amacıyla üç talep sıraladı. Buna göre sendika, kamu görevlilerinin ücret gelirlerine uygulanan gelir vergisi oranının yıl boyunca yüzde 15'te tutulmasına yönelik yasal düzenleme yapılmasını istedi. Vergi matrahları ve dilimlerinin ücret artışları ile ekonomik koşullar dikkate alınarak güncellenmesini talep eden sendika, çalışanların yıl içinde üst vergi dilimlerine geçmesiyle oluşan gelir kayıplarını azaltacak kalıcı bir mekanizma oluşturulmasını önerdi. Sendika ayrıca ücret politikaları belirlenirken yalnızca maaş artış oranlarının değil, çalışanların yıl boyunca elde ettiği net gelirin de esas alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, TBMM, ilgili kurumlar ve sosyal paydaşlara kamu çalışanlarının gelir vergisi yükünü yeniden değerlendirme ve çalışanların yıl boyunca ekonomik açıdan korunmasını sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Uzman Diyanet-Sen olarak kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesini, Diyanet personelimizin alım gücünün korunmasını ve gelir adaletinin güçlendirilmesini destekliyoruz. Çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak, ekonomik refahlarını artıracak ve emeğin değerini koruyacak yapıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Kamu çalışanının emeği korunsun, Diyanet personelinin alım gücü güçlensin, maaş artışları yıl boyunca değerini korusun!"

Kaynak: ANKA