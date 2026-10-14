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Gazeteciler Sendikası Halk TV'ye kayyım atanmasına, yayına müdahaleye tepki gösterdi

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Gazeteciler Sendikası Halk TV'ye kayyım atanmasına, yayına müdahaleye tepki gösterdi
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Türkiye Gazeteciler Sendikası, Halk TV'ye kayyım atanmasına ve yayına müdahaleye tepki gösterdi. Sendika, keyfi bir kararla Halk TV'nin sabah saatlerinde polislerce basıldığını belirterek 'Bu zorbalığı kabul etmiyoruz, basın hürdür, sansür edilemez' dedi.

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Keyfi bir kararla Halk TV sabah saatlerinde polislerce basıldı, yayına müdahale edildi. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz. Basın hürdür, sansür edilemez" açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halk TV'ye kayyum atandı. Son yıllarda siyasi iktidarın her sorunu aşmak için kullandığı hukuksuzluk, bugün bir kez daha basın özgürlüğünü vurdu. Keyfi bir kararla Halk TV sabah saatlerinde polislerce basıldı, yayına müdahale edildi. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz. Basın hürdür, sansür edilemez."

Kaynak: ANKA
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