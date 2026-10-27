Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ÜNİPERSEN, idari personelin 12 yıllık tazminat mağduriyetine çözüm istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÜNİPERSEN, idari personelin 12 yıllık tazminat mağduriyetine çözüm istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÜNİPERSEN, üniversitelerde görev yapan idari personelin 12 yıldır Yükseköğretim Tazminatı kapsamı dışında bırakıldığını belirtti. Sendika, eşitsizliğin 2027 bütçe sürecinde giderilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası'nın (ÜNİPERSEN) açıklamasında, üniversitelerde görev yapan idari personelin 12 yıldır Yükseköğretim Tazminatı kapsamı dışında bırakıldığı belirtilerek, "Başarıda payımız var. Bütçede de hakkımız olmalı. Artık söz değil, düzenleme, erteleme değil, çözüm istiyoruz" denildi.

ÜNİPERSEN, üniversite idari personeline Yükseköğretim Tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı açıklamada, eşitsizliğin 2027 yılı bütçe sürecinde giderilmesi çağrısında bulundu.

Üniversitelerin başarısına katkı sunan idari personelin mali haklarının görmezden gelinemeyeceği belirtilen açıklamada, Yükseköğretim Tazminatı konusunda idari personelin kapsam dışında bırakılmasının çalışma barışını zedelediği ve kurumsal aidiyeti zayıflattığı kaydedildi.

Tam 12 yıldır aynı eşitsizliği anlatıp, aynı hakkın talep edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitelerin her başarısında emeği bulunan idari personel, bu emeğin mali karşılığı gündeme geldiğinde yok sayılıyor. 12 yıl, bir talebi duymak, bir haksızlığı görmek ve çözüm üretmek için yeterince uzun bir süredir. Üniversite idari personelinin daha fazla beklemeye tahammülü kalmamıştır.

Öğrencinin kaydını yapan, personelin işlemlerini yürüten, bütçeyi hazırlayan, satın alma süreçlerini gerçekleştiren, bilgi sistemlerini ayakta tutan, laboratuvarların teknik altyapısını sağlayan, kampüsün güvenliğini ve hizmetlerin sürekliliğini üstlenen bir emek var. Üniversiteler kendiliğinden işlemiyor. Her gün binlerce idari personelin bilgisi, deneyimi ve alın teriyle ayakta duruyor. Bu emek, yalnızca teşekkür mesajlarında hatırlanacak bir emek değildir. Üniversitelerin başarısı ortaksa, idari personelin bu başarıya katkısı da mali haklarda karşılığını bulmalıdır."

2027 yılı bütçe görüşmelerinin yıllardır ertelenen talebin karşılanması için somut bir iradeye dönüşmesi istenen açıklamada, "Üniversitelerin binaları, yatırımları ve projeleri için kaynak planlanırken, bütün bu yapıyı işler halde tutan idari personelin hakkı görmezden gelinemez. Bütçe yalnızca rakamlardan oluşmaz; hangi ihtiyacın karşılandığını, kimin emeğinin gözetildiğini de gösterir" denildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Aslı Baş davası 21 Ocak 2027'ye ertelendi, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

Dava ertelendi, sanık duruşmalardan muaf tutuldu
Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi

Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor

Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Rafet El Roman üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor

Evleneceğini açıkladı: Azerbaycan’ın prensesi geliyor Türkiye’ye
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı

Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı

Okul katliamında skandal detay ortaya çıktı! Müdür olayı görünce...
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı

İki ilçede yollar göle döndü! Canlarını zor kurtardılar
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

Beğeni butonunu çökerten hareket!
Ankara'da 14 yaşındaki Arda'yı 6 kurşunla öldüren çocuk hakkında kan davası iddiası

Parkta 14 yaşındaki Arda'yı vurdu! Arkasında kan davası iddiası
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum

Volkan bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Teknik bölge tünelini su bastı, servisler mahsur kaldı

Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Görüntü inanılmaz