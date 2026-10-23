Zonguldak Kilimli'de maden patlamasında 3 işçi öldü, Eğitim İş tepki gösterdi

(ANKARA) - Eğitim İş Sendikası tarafından Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Maden ocaklarının emekçilere mezar olduğu, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin maliyet hesabına kurban edildiği bu düzeni kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim İş Sendikası'nın, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zonguldak'ın Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada üç maden işçimizin yaşamını yitirdiğini, dört işçimizin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Maden ocaklarının emekçilere mezar olduğu, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin maliyet hesabına kurban edildiği bu düzeni kabul etmiyoruz. Yaşanan her facianın ardından aynı acıları yaşamaya, aynı ihmalleri konuşmaya devam etmek istemiyoruz.

İnsan yaşamını hiçe sayan anlayışa son verilmeli, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların hesap vermesi sağlanmalıdır. Yaşamını yitiren maden emekçilerimize rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz. Eğitim-İş olarak biliyoruz ki emeğin olduğu her yerde yaşam hakkını savunmak ortak sorumluluğumuzdur. Emekçinin canı, patronun karından değerlidir. İş cinayetleri kader değildir."

Kaynak: ANKA