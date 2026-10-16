Dişhek-Sen, hekimlerin faturalandırma hak kayıpları için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu

(ANKARA) - Dişhek-Sen, faturalandırma kısıtlamaları nedeniyle diş hekimlerinin hak kayıpları ve tedavi kayıtlarında sorunlar yaşadığını belirterek, işlemlerin doğru kaydedilmesi, uygun kodların tanımlanması ve sağlık tesisleri arasında uygulama birliğinin sağlanması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

Diş Hekimliği Sendikası (Dişhek-Sen), faturalandırma kısıtlamaları nedeniyle diş hekimlerinin yaşadığı hak kayıpları ve tedavi kayıtlarındaki sorunlar için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Sendika'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir diş hekiminin hastasına fiilen uyguladığı tedavinin SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında belirlediği birlikte faturalandırma, sayı, süre veya tekrar kısıtlamaları nedeniyle faturalandırılamaması, yapılan işlemin tıbbi kayıtlardan çıkarılmasını veya hekimin performans değerlendirmesi dışında bırakılmasını haklı kılmaz. SGK'nın sağlık tesislerine yönelik geri ödeme koşulları ile Sağlık Bakanlığının hekim performansını ve teşvik ödemelerini değerlendirme sistemi farklı amaçlara hizmet etmektedir. Hastanın klinik tedavi kayıtları, SGK'ya faturalandırmaya esas kayıtlar ve hekimin performans değerlendirmesinde kullanılan işlem kayıtları birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.

Faturalandırma birimlerince gerçekleştirilen işlem kaydı silme ve değiştirme uygulamaları, hekimlerin işlem puanlarında kayıplara yol açabildiği gibi tıbbi kayıtların doğruluğu, hasta güvenliği ve hekimin hukuki sorumluluğu bakımından da sakıncalar doğurabilmektedir. Faturalandırma kısıtlamaları nedeniyle tıbben aynı seansta tamamlanabilecek bazı tedavilerin farklı günlere bölünmesi, hastaların tedavi sürelerini uzatmakta ve gereksiz tekrar randevularıyla MHRS kapasitesini kullanmaktadır. Bu durum hastalar açısından ek ulaşım, zaman ve iş gücü kaybına yol açarken özellikle çocuk, engelli, yaşlı ve şehir dışından gelen hastaların tedaviye erişimini güçleştirmektedir.

Açık apeksli dişte kanal tedavisi, retreatment ve epulis operasyonu gibi özellikli ve ücretli işlemler sistemde uygun işlem kodlarıyla tanımlanmadığından gerçekleştirilen tedavi doğru kodla kaydedilememekte, bunun yerine sisteme benzer tedavi işlemleri girilmek zorunda kalınmaktadır. Bu durum, tıbbi kayıtların doğruluğunu etkileyebildiği gibi özellikle uzman diş hekimlerinin bireysel hedef katsayılarında ve teşvik değerlendirmelerinde hak kayıplarına neden olabilmektedir.

Sağlık Bakanlığından, SUT ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kapsamında uygulanan tüm faturalandırma, işlem, sayı, süre ve tekrar kısıtlamalarının güncel listesinin hukuki dayanaklarıyla birlikte paylaşılmasını, fiilen yapılan ancak SGK tarafından faturalandırılamayan işlemlerin, hekimin işlem puanlarına ve teşvik ödemelerine yansıtılmasını engelleyen bir mevzuat hükmü bulunup bulunmadığının ve bu nedenle oluşan hak kayıplarının hukuki dayanağının açıklanmasını, kayıt silme ve değiştirme yetkisinin hukuki dayanağının açıklanmasını, gerçekleştirilen tüm tedavilerin faturalandırma durumundan bağımsız olarak doğru ve eksiksiz kaydedilmesini, özellikli ve ücretli işlemlerin sistemde doğru kodlarla tanımlanmasını, bazı sağlık tesislerinde SUT dışında uygulanan ilave sayı ve kayıt kısıtlamalarının hangi mevzuat hükümlerine ve idari düzenlemelere dayandığının açıklanmasını, uygulamaların incelenmesini ve sağlık tesisleri arasında uygulama birliğinin sağlanmasını talep ettik."

Kaynak: ANKA