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Eğitim-İş, Ahmet Taner Kışlalı'yı katledilişinin 27'nci yılında mesajla andı

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Eğitim-İş, Ahmet Taner Kışlalı'yı katledilişinin 27'nci yılında mesajla andı
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Eğitim-İş, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı katledilişinin 27'nci yılında mesajla andı. Sendika, Kışlalı'nın Atatürk ilke ve devrimleri, laiklik, Cumhuriyet ve tam bağımsızlık mücadelesindeki mirasının bugün de önemini koruduğunu belirtti.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı katledilişinin 27'nci yılında yayımladığı mesajla andı. Sendika, Kışlalı'nın Atatürk ilke ve devrimleri, laiklik, Cumhuriyet ve tam bağımsızlık mücadelesindeki mirasının bugün de önemini koruduğunu belirtti.

Eğitim-İş, 21 Ekim 1999'da otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden eski Kültür Bakanı, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı, katledilişinin 27'nci yılında andı.

Anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Ömrünü Atatürk devrim ve ilkelerine, Cumhuriyet'in aydınlanma değerlerine, laikliğe ve tam bağımsızlığa adayan değerli aydınımız Ahmet Taner Kışlalı'yı, katledilişinin 27. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Eğitimin gericiliğe ve piyasacılığa teslim edildiği, bilimin müfredattan, laikliğin okullardan, çağdaşlaşmanın akıllardan silinmeye çalıştığı bir dönemde Prof. Dr. Kışlalı'nın mirası her zamankinden daha anlamlıdır.

Eğitim-İş olarak, Ahmet Taner Kışlalı'nın ve Cumhuriyet mücadelesinde hayatını kaybeden tüm aydınlarımızın mirasını laik, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelemizde yaşatmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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