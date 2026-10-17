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Brüksel'de yüzlerce genç eğitim kesintilerine karşı yeniden protesto düzenledi

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce genç, eğitim reformlarına ve kesintilerine karşı bir kez daha protesto düzenledi. Bazı öğretmenler ve sendika üyelerinin de katıldığı eylemde polis, göstericilerin ilerleyişini merdivenlerde ve Güney İstasyonu'nda engelledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce genç, eğitim reformlarına ve kesintilerine karşı bir kez daha protesto düzenledi.

Merkez İstasyonu'nda yerel saatle 10.00'da toplanan göstericiler, eğitim kesintilerine tepki göstererek antifaşist ve polis karşıtı sloganlar attı.

Eyleme bazı öğretmenler ve sendika üyeleri de katıldı.

Albertin Meydanı'ndan Mont des Arts mevkisine yönelen grubun ilerleyişi, polis tarafından merdivenlerde engellendi. Kısa süreli gerginliğin ardından göstericiler geri döndü.

Öğretmenler ve sendika üyelerinin polisle görüşmesinin ardından Güney İstasyonu'na doğru yürüyüş başlatan grup, saat 11.30 sıralarında Maurice Lemonnier Bulvarı'ndan geçti. Polis, Güney İstasyonu'nda göstericilerin önünü yeniden kesti.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken bazı kişilere üst araması yapıldı.

Eylem öncesinde, paylaşımlı bisiklet ve skuter işletmelerinden araçlarını Merkez ve Güney istasyonları çevresinden kaldırmaları istendi.

Fransızca konuşan öğrenciler, sosyal medya üzerinden eğitim kesintilerine karşı protesto çağrısında bulunmuştu. Sarı Yelekliler hareketiyle bağlantılı sosyal medya kanallarında da eylem çağrıları paylaşılmıştı.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, dün yaptığı açıklamada, cumartesi günü için çağrısı yapılan gösterilerin hiçbirine izin verilmediğini belirtmişti.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'ya da yayılmıştı. Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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