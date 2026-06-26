Özgür Özel: Kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararı sonrası 12 şehir gezdiklerini belirterek, "Partimizin iradesine atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz" dedi.

Diyarbakır'a gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Özel, namazın ardından esnaf ziyareti yaptı, 2015 yılında Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklaması sırasında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada vurularak yaşamını yitiren Tahir Elçi'nin anısına, olayın yaşandığı noktaya karanfil bıraktı.

'BARIŞ KALICI OLARAK SAĞLANDIĞINDA, TAHİR ELÇİ HUZURLU ŞEKİLDE UYUYACAK'

Burada açıklamalarda bulunan Özel, Tahir Elçi'nin barış elçisi olduğunu ifade ederek, "Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin katledildiği noktadayız. Diyarbakır milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu ile birlikte il başkanımız ve çok sayıda bölgedeki il başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile buradayız. Öncelikle, Tahir Elçi'nin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. O bir barış elçisiydi. Burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Hepimiz olabildiğince kendisinin yanında olduk. Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında, Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak. Diyarbakır'da ilk açıklamada şunu söylemek isterim. Güne bugün burada olacağımızı bilen, dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstünedir. Kendisine selam olsun" dedi.

Genel başkanlık görevinin ardından 12 kenti ziyaret ettiğini belirten Özel, "Butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12'nci kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın bir anlamı da sokağında gördüklerime bir yolda olduğumuzu ve yol sorduğumuzu, yön sorduğumuzu söyledim, gülüştük. Çünkü Diyarbakır, iradesine defalarca kayyım atanmış, kayyımdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyımlara karşı en net duran kenttir ve bugün partimizin iradesine atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, 'Sen yürü, biz de senle beraber yürüyoruz' diyenlerle yürüyoruz. Gördüğümüzle de sohbet ediyoruz, yolu soruyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur. Yol, cümlemizden uludur. Yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı