Dem Parti İmralı Heyeti Demirtaş ve Mızraklı'yı Ziyaret Etti: Arkadaşlarımızın Bırakılması Hem Adaletin Hem de İçinde Bulunduğumuz Sürecin Gereğidir

(EDİRNE) - Dem Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Mithat Sancar, "Demirtaş'ın da Mızraklı'nın da şu anda cezaevinde bulunması hukuksuz bir durumdur. Bu hukuksuzluk da çok uzun sürdü ve çok ağır bir adaletsizlik durumu yaratıyor. Bu hukuksuzluğun giderilmesi şahsi bir mesele değildir. Hem adaletin gereğidir hem de şimdi içinde bulunduğumuz sürecin ihtiyacıdır. Bu hukuksuzluğu gidermek, hukuka güveni arttıracak bir adımdır. Hukuka güven sürece desteği yükseltir." dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile yaptıkları görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu. Mithat Sancar şöyle konuştu:

"Uzun bir görüşme gerçekleştirdik, gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Arkadaşlarımızı dinledik. Sevgili Selahattin Demirtaş'ı, sevgili Selçuk Mızraklı'yı dinledik. Uzun uzun değerlendirmelerini alarak, biz de görüş belirterek dinledik. İkisinin de büyük bir hevesle bu sürece katkı sunma isteklerini, buradan herkese ben de duyurmak isterim. Demirtaş'ın da Mızraklı'nın da şu anda cezaevinde bulunması hukuksuz bir durumdur. Bu hukuksuzluk da çok uzun sürdü ve çok ağır bir adaletsizlik durumu yaratıyor. Bu hukuksuzluğun giderilmesi şahsi bir mesele değildir. Hem adaletin gereğidir hem de şimdi içinde bulunduğumuz sürecin ihtiyacıdır. Bu hukuksuzluğu gidermek, hukuka güveni arttıracak bir adımdır. Hukuka güven sürece desteği yükseltir."

Öte yandan her iki arkadaşımızın -özellikle sevgili Selahattin Demirtaş'ın- bu hukuksuzluk giderildiğinde sürece çok daha etkili ve aktif katkı sunma imkanı da var, isteği de var. Bu bir gerçeklik. Bu gerçekliğin de hepimiz farkındayız, herkes farkında. Hem adalete güven hem sürece destek hem de sürecin hızla gelişmesine ve toplumsal kabul görmesine katkı anlamında arkadaşlarımızın özgürlüğü çok önemli. Bunun bir kez daha vurgulanması gerekiyor. Hukuka güven, süreci daha güçlü bir desteğe kavuşturur. Arkadaşlarımızın dışarıda özgür şartlarda barış için çalışmaları da toplumsal desteği artırır. Hepimizin amacı ülkeye barışı ve demokratik çözümü getirmektir. Arkadaşlarımız da özgür şartlarda bu görevi ve sorumluluğu yerine getirmeyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bizler de bunu sizlerle, kamuoyuyla, bütün aktörlerle ve ilgililerle bir kez daha paylaşmış olalım."

Buldan: Demirtaş'ın sürece çok olumlu ve pozitif katkılar sağlayacağını bütün toplum biliyor

Buldan da şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı arkadaşlarımızla üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Her iki arkadaşımızın da herkese çok selamları var. Sağlıkları iyi, moralleri iyi. Süreci yakından takip etmeye çalışıyorlar. Cezaevi koşullarında tabii ki takip etmenin zor olduğunu biliyoruz. Ancak her iki arkadaşımızın da uzun süredir bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Sevgili Selahattin Demirtaş 10 yıldır cezaevinde. AİHM üç sefer karar vermesine rağmen tutukluluk hali devam ediyor. Bir an önce bu hukuksuzluğa son verilmesi gerektiğinin altını önemle çizmek istiyorum. Sevgili Demirtaş'ın sürece çok olumlu ve pozitif katkılar sağlayacağını bütün toplum biliyor, bütün halk biliyor. Bunu devletin kendisi de biliyor."

O yüzden bir an önce Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı özgürlüklerine kavuşmalıdır. Hukukun artık ötelenemez bir hale geldiğini belirtmek istiyorum. Eğer toplumun ve Türkiye'nin bu sürece ihtiyacı varsa hukuki ve demokratik adımların bir an önce atılmasında zorunluluk olduğunu görüyoruz. Bunu ifade ederken tabii ki barış süreci içerisinde atılması gereken adımlardan da bahsediyoruz. Evet, bir yasa hazırlığı var. Ancak bu arkadaşlarımızın tahliye olması için yasaların çıkmasına gerek yok. Zaten verilmiş kararlar var, ortada olan kararlar var. Bu kararlar uygulandığı zaman arkadaşlarımız zaten tahliye olacaklar. Bunun artık ötelenmemesi gerektiğinin, bir an önce arkadaşlarımızın tahliyesinin gerçekleşmesi gerektiğinin altını önemle çizmek istiyorum. Herkese selamlarını iletti arkadaşlarımız. Biz de kendilerini görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Büyük bir onur duyduk ve görüşmemizi bu şekilde tamamladık."

Kaynak: ANKA