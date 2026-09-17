Selahattin Demirtaş çıkacak mı, Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?

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Selahattin Demirtaş'ın ne zaman tahliye olacağı ve cezaevinden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Özellikle son dönemde yapılan siyasi açıklamalar ve yasal düzenlemelere ilişkin tartışmaların ardından “ Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?” sorusu yeniden gündeme gelirken, tahliye sürecine ilişkin kararın ilgili yargı mercilerince verilmesi gerektiği ifade edildi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE OLACAK MI?

Selahattin Demirtaş'ın tahliye olup olmayacağı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Uçum, cezaevlerindeki hükümlü sayısının 440 bini aştığını belirterek genel af niteliği taşımayan yeni bir infaz düzenlemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Demirtaş'ın söz konusu düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Uçum, başvuru yapılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını ancak başvurunun tek başına tahliye anlamına gelmeyeceğini söyledi.

MEHMET UÇUM'DAN YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nun ev sahipliğinde gazetecilerle bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda cezaevlerindeki yoğunluk ve infaz sistemi de gündeme geldi. Uçum, hükümlü sayısının 440 bini geçtiğini belirterek yeni bir infaz düzenlemesi üzerinde çalışıldığını ifade etti. Açıklamalara göre hazırlanan düzenlemenin genel af niteliğinde olmayacağı belirtilirken, düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediği aktarıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Toplantıda en çok merak edilen başlıklardan biri de Selahattin Demirtaş'ın yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı oldu. Mehmet Uçum, Demirtaş'ın düzenleme kapsamında başvuru yapmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını belirtti.

Ancak Uçum'un açıklamasına göre başvurunun yapılabilmesi, doğrudan tahliye kararı verileceği anlamına gelmiyor. Başvurunun ardından ilgili mahkemenin, kişinin ve suçun düzenleme kapsamına girip girmediğini değerlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği konusunda nihai kararın ilgili yargı merciinin değerlendirmesinden sonra ortaya çıkması bekleniyor.

DEMİRTAŞ İÇİN TAHLİYE KARARI ÇIKTI MI?

Mehmet Uçum'un 17 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, Selahattin Demirtaş hakkında yeni infaz düzenlemesi kapsamında verilmiş bir tahliye kararından söz edilmedi. Uçum, yalnızca başvuru yapmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını ve başvurunun ilgili mahkeme tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Bu nedenle yeni infaz düzenlemesinin kesinleşmesi ve kapsamının netleşmesi, Demirtaş açısından sürecin nasıl ilerleyeceği bakımından önem taşıyor. Mevcut açıklamalara göre başvuru hakkı ile tahliye kararı birbirinden ayrı hukuki aşamalar olarak değerlendiriliyor.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

Uçum'un açıklamalarında yeni infaz düzenlemesinin genel af şeklinde olmayacağı vurgulandı. Çalışmanın ceza infaz sistemine ilişkin genel bir düzenleme niteliğinde olması planlanırken, hangi hükümlülerin hangi şartlarla düzenlemeden yararlanacağına ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediği belirtildi.

Özellikle bazı suç türleri bakımından istisnalar veya farklı uygulamalar gündeme gelebilir. Bu nedenle düzenlemenin Meclis'e sunulacak somut metni ve yasalaşması halinde Resmi Gazete'de yayımlanacak hükümleri, kapsamın kesinleşmesi açısından belirleyici olacak.

UÇUM'DAN DEMİRTAŞ'IN SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMALARINA DEĞİNMESİ

Mehmet Uçum, Selahattin Demirtaş'ın Terörsüz Türkiye sürecine yönelik daha önce yaptığı açıklamalara da değindi. Uçum, Demirtaş'ın süreci destekleyen ve olumlu değerlendirmeler içeren açıklamalar yaptığını belirterek bu tutumun önemli olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Uçum, Demirtaş'ın Milli Güvenlik Kurulu kararına ilişkin yaklaşımını eleştirdi ve sürecin hukuki boyutlarına dikkat çekti.

ÖCALAN'A ALT KOMİSYONDA GÖREV VERİLECEK

Uçum'un toplantısında bir diğer önemli başlık ise Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolü oldu. Uçum, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde dört alt komisyon oluşturulduğunu açıkladı.

Bu komisyonlardan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Abdullah Öcalan'a görev verileceği belirtildi. Uçum, bu görevlendirmenin Öcalan'ın hukuki statüsünün değiştiği veya tahliye edildiği anlamına gelmediğini de vurguladı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE OLACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Selahattin Demirtaş'ın yeni infaz düzenlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir tahliye tarihi bulunmuyor. Mehmet Uçum'un açıklamasına göre Demirtaş'ın başvuru yapmasının önünde hukuki bir engel olmadığı belirtilirken, başvurunun kabul edilip edilmeyeceği ve bunun tahliye sonucuna yol açıp açmayacağı ilgili mahkemenin değerlendirmesine bağlı olacak.

Yeni infaz düzenlemesinin Meclis süreci, kapsamı ve yürürlüğe girecek nihai hükümleri belli olduğunda Demirtaş açısından hukuki durumun da daha net ortaya çıkması bekleniyor.