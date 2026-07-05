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Demirtaş'tan Rojin Kabaiş'in ailesiyle 1 saat 45 dakikalık görüşme: Kimse bu dosyayı kapatamaz

Demirtaş'tan Rojin Kabaiş'in ailesiyle 1 saat 45 dakikalık görüşme: Kimse bu dosyayı kapatamaz
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in babası ve amcasıyla görüştü. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşmede Demirtaş'ın, dosyanın aydınlatılacağına inandığını belirterek, "Kimse bu dosyayı kapatamaz. Eğer bu bir cinayetse çözülecektir." ifadeleriyle aileye destek verdiği aktarıldı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile görüştü. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşmede Demirtaş, dosyanın aydınlatılacağına inandığını belirterek aileye destek mesajı verdi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile bir araya geldi. Saat 10.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

"KEŞKE TAZİYEYE GELEBİLSEYDİM"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan baba Nizamettin Kabaiş, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, Demirtaş'ın moralinin yerinde olduğunu söyledi. Kabaiş, Demirtaş'ın kendilerine, "Keşke dışarıda olsaydım, taziyeye de gelmek isterdim. Ailem gelmişti." dediğini aktardı.

"KİMSE BU DOSYAYI KAPATAMAZ"

Baba Kabaiş'in aktardığına göre Demirtaş, Rojin Kabaiş dosyasını başından beri takip ettiğini belirterek olayın aydınlatılacağına inandığını ifade etti.

Demirtaş'ın, "Ben eminim ki Rojin'e ne olduğu ortaya çıkacak. Yeni Adalet Bakanı bu konuyla ilgileniyor. Eğer bu bir cinayetse mutlaka çözülecektir. Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz. Eğer bir DNA tespit edilmişse kimse intihar diyemez." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"DESTEK OLMAYA HAZIRIZ"

Görüşmede Van Barosu'nun dosyadan çekildiği yönündeki tartışmalar da gündeme geldi. Kabaiş'in aktardığına göre Demirtaş, aileye kırgınlık yaşanmaması çağrısında bulunarak, Van ve Diyarbakır barolarının dosyayla yeniden ilgileneceğini söyledi. Demirtaş'ın ayrıca, "Herhangi bir sorun olduğunda avukatlarımı arayabilirsiniz, size destek olacağım" dediği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
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