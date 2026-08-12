Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Terörsüz Türkiye Yasası Selahattin Demirtaş'ı kapsıyor mu?

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen çerçeve yasa, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılması, hukuki statülerin belirlenmesi ve dönüş sürecine ilişkin mekanizmaların yasal bir çerçeveye kavuşturulmasını hedefliyor. Yasanın kabul edilmesiyle birlikte, cezaevinde bulunan siyasetçilerin düzenlemeden nasıl etkileneceği de kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: YASA KAPSAMINDA

Düzenlemenin ardından özellikle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mevcut hukuki durumu ve yasadan yararlanıp yararlanamayacağı merak konusu oldu. Bu konuda dikkat çeken açıklama ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.

Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş'ın düzenleme kapsamında olduğunu belirterek, "Selahattin Demirtaş yasa kapsamında" ifadelerini kullandı. Yıldız'ın bu açıklaması, yasanın Demirtaş açısından doğurabileceği sonuçlara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

DEM PARTİ KULİSLERİNDE 'EYLÜL' BEKLENTİSİ

MHP'li Feti Yıldız'ın açıklamasının ardından gözler, Selahattin Demirtaş'ın olası tahliye sürecine çevrildi. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanacak hukuki prosedürlerin nasıl işleyeceği merak edilirken, DEM Parti kulislerinde de konuya ilişkin beklentiler konuşulmaya başlandı.

Parti kulislerinden aktarılan bilgilere göre, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gerekli hukuki süreçlerin işletilmesiyle Selahattin Demirtaş'ın en geç önümüzdeki eylül ayında serbest bırakılmasının beklendiği ifade ediliyor.