Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duyurduğu tahliye tarihiyle gündeme gelen Selçuk Mızraklı, yaklaşık yedi yıl süren cezaevi sürecinin ardından 8 Eylül Salı günü tahliye edildi. Peki, Selçuk Mızraklı kimdir? Eski Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı nereli, kaç yaşında? Detaylar...

ESKİ DİYARBAKIR BELEDİYE EŞ BAŞKANI SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?

Tıp kökenli bir siyasetçi olan Selçuk Mızraklı, mesleki yaşamına doktor olarak başlamış, ardından siyasete adım atmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında Diyarbakır'a yerleşerek burada cerrah olarak görev yapmaya başlamıştır. Meslek hayatı boyunca sağlık alanındaki örgütlenmelerde de aktif rol üstlenen Mızraklı, bulunduğu ilin Tabip Odası bünyesinde çeşitli görevler yürütmüştür.

Sağlık alanındaki kariyerinin yanı sıra toplumsal ve siyasi meselelere olan ilgisiyle de öne çıkan Mızraklı, 2000'li yılların başından itibaren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) çatısı altında etkin bir şekilde yer almıştır. Bu siyasi faaliyetleri, kendisinin adının kamuoyunda daha sık duyulmasını sağlamıştır. Nitekim DTK bünyesindeki çalışmaları nedeniyle 2017 yılında iki ay süreyle gözaltına alınarak tutuklanmıştır.

Siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası, TBMM'nin 27. döneminde Halkların Demokratik Partisi (HDP) çatısı altında Diyarbakır milletvekili seçilmesiyle yaşanmıştır. Bu görevin ardından 2019 yerel seçimlerinde büyük bir başarıya imza atan Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. Ancak seçilmesinin üzerinden yalnızca beş ay geçtikten sonra görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştır. Bu gelişme, o dönem Türkiye gündeminde geniş biçimde tartışılan konulardan biri olmuştur.

Özel hayatına dair bilgilere bakıldığında, Selçuk Mızraklı'nın evli olduğu ve üç çocuk babası olduğu bilinmektedir.

SELÇUK MIZRAKLI NERELİ?

Selçuk Mızraklı, 1963 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelmiştir.

SELÇUK MIZRAKLI KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu olan Selçuk Mızraklı, 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.