Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşecek
Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan önceki dönem Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle, yarın saat 10.00'da Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşecek.
Haber: Berfin BAYIR
(ANKARA) - Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan önceki dönem Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle, yarın saat 10.00'da Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşecek.
Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle, yarın saat 10.00'da Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşecek. Demirtaş'ın, Narin Güran dosyasını avukatlardan edinerek incelediği belirtildi. Görüşmenin ardından Demirtaş'ın yazılı bir açıklama yapmasının beklendiği bildirildi.