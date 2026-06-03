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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Diyarbakır'da yargılanmasına devam edildi

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı suçtan açılan davanın duruşmasında mahkeme, dosyaların istinaf sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 4 Kasım'a erteledi. Demirtaş hakkında 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'da 5 ayrı suçtan hakkında dava açılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş ve avukatı katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, Demirtaş hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyaların istinaf sonucunun beklenmesi ve dava dosyaları istinaftan döndükten sonra birleştirme konusunun değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

İstenilen ceza

Diyarbakır'da 2016'da 7 ayrı etkinliğe katılan dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "Suç işlemeye alenen tahrik etme", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Suçu ve suçluyu övmek", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
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