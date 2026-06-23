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Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ziyaretini Kabul Etmeyecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne Cezaevi'nde ziyaret etmesi beklenen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu ziyareti kabul etmeme kararı aldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret etmesi beklenen Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, söz konusu ziyareti kabul etmeyecek.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeme kararı aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Habertürk'teki yayında, "Önümüzdeki günlerde Kemal bey, Edirne Cezaevi'nde sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal beyin açıklamasını hep beraber dinleriz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
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