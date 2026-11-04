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DEM Partili Türkoğlu, AİHM kararları uygulanmadığı için serbest bırakma çağrısı yaptı

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DEM Partili Türkoğlu, AİHM kararları uygulanmadığı için serbest bırakma çağrısı yaptı
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DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, 4 Kasım 2016 tutuklamalarının 10. yıl dönümünde AİHM kararlarının hâlâ uygulanmadığını söyledi. Türkoğlu, başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere siyasi tutsakların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Dem Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, 4 Kasım 2016'da aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP milletvekillerinin tutuklanmasının 10'uncu yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Başta eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere AİHM kararları bugün hayata geçmiş olsaydı bugün binlerce siyasi tutsak özgürlüğüne kavuşmuş olacaktı. Barışı konuştuğumuz bu günlerde, bu ülkenin en çok demokrasiye ihtiyacı olduğu bu günlerde hala AİHM kararları uygulanmamakta ve darbeci zihniyetin uygulamaları devam etmektedir" dedi.

Dem Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, 4 Kasım 2016'da aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP milletvekillerinin tutuklanmasının 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Sincan Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, "4 Kasım darbesi bu ülkede siyasetin nasıl hedef alındığını bize gösterdi. Hem Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde engel oluşturmak ama aynı zamanda siyasetin, ifade özgürlüğünün önünde en büyük darbeyi 4 Kasım'da yaşadık. Bu darbe zihniyeti, bu ülkenin yüzyıllık cumhuriyetinde sorunun çözümüne karşı baskı politikalarının hayata geçmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer ki siyasetin önündeki en büyük engel bugün cezaevleriyse bizler tam da Barış ve Demokratik Toplum Sürecini konuştuğumuz bugünlerde haksız ve hukuksuz tutuklamalara da son verilmesi çağrısı yapıyoruz. 10 yılı aşkın bir süredir siyaset rehin alınmış durumda. Türkiye'de demokratik siyasetin önünde çok büyük engeller oluşturulmakta" dedi.

Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız tüm antidemokratik uygulamaların her biri 4 Kasım darbesiyle aslında bu topraklarda kök salmıştır. DEM Parti olarak burada gerçekleştirmiş olduğumuz açıklamayla bu sürecin ruhuna denk düşmeyen bu uygulamaya karşı kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. 4 Kasım darbesiyle başlayan bu sürecin kendisi bizlere Kürt sorununun demokratik çözümünün önündeki engelin tam da bu iktidarın darbeci zihniyetinden bağımsız gelişmediğini göstermektedir. Bu darbe zihniyeti sorunların çözümüne engel oluşturmaktadır. Bizler özellikle AİHM kararlarının hayata geçmesi gerektiğini her defasında vurguladık. Başta eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere AİHM kararları bugün hayata geçmiş olsaydı bugün binlerce siyasi tutsak özgürlüğüne kavuşmuş olacaktı. Ama gelin görün ki barışı konuştuğumuz bu günlerde, bu ülkenin en çok demokrasiye ihtiyacı olduğu bu günlerde hala AİHM kararları uygulanmamakta ve darbeci zihniyetin uygulamaları devam etmektedir.

"TÜM ARKADAŞLARIMIZ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALI"

Bizler diyoruz ki bu ülkenin kalıcı barışı için, onur mücadelesi veren, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren, halkların barışının mücadelesini veren siyasetçilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır. Başta HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere Kobani Kumpas Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşmalıdır. Tüm siyasi tutsaklar özgürlüğüne kavuşmalıdır. Barışa dair atılacak en önemli adım siyasi tutsakların özgürlüğünden geçmektedir. Bu zulüm politikasıyla rehin alınan her bir arkadaşımız çok büyük kayıpları bu 10 yıl içerisinde cezaevinde yaşadı. En yakınlarını, en sevdiklerini kaybettiler. Ancak bu iktidarın baskı politikası ne vicdan ne hukuk ne ahlak tanıdı.

O yüzden başta hasta tutsaklar olmak üzere infazı ertelenen tüm tutsakların artık özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Çünkü bu barış için sahici bir adım demektir. Cezaevlerinin boşaltılması bu yönüyle bizler için mücadele gerekçesidir."

Kaynak: ANKA
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