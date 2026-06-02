Pervin Buldan, Demirtaş'la Cezaevi Ziyaretine İlişkin Fotoğrafını Paylaştı
TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini gösteren fotoğrafları paylaşarak, yapay zeka ile üretilen görsellere itibar edilmemesi çağrısı yaptı.
(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sosyal medya hesabından, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la cezaevi ziyaretine ilişkin fotoğrafı paylaştı.
Buldan yaptığı açıklamada, "Sevgili Selahattin Demirtaş'ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar" ifadesini kullandı.
