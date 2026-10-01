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Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?

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Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu? Haber Videosunu İzle
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile sohbet etti. Sohbet sırasında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın nasıl olduğunu soran Bahçeli, sonrasında ise gülümseyerek "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

  • TBMM 28. dönem 5. Yasama Yılı açılışı resepsiyonunda DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı.
  • Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu sordu ve 'Selamımı söylersiniz olur mu?' dedi.
  • Bahçeli, Selahattin Demirtaş konusunda bir adım atılmadığı yönündeki yorumlara 'O kadar derine giremem' yanıtını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. dönem 5. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla Meclis Tören Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki resepsiyona devlet protokolü, bakanlar ve çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri katıldı.

BAHÇELİ, İMRALI HEYETİ’NE DEMİRTAŞ’I SORDU: SELAMIMI SÖYLERSİNİZ OLUR MU?

Resepsiyonda DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için yanına gitti. Resepsiyondan ayrılacakları için yanına geldiklerini söyleyen TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Bahçeli ile selamlaştı.

Sohbet sırasında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın nasıl olduğunu soran Bahçeli sonrasında ise gülümseyerek "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

Bahçeli ile sohbetin ardından DEM Parti heyeti resepsiyondan ayrıldı.

“O KADAR DERİNE GİREMEM"

Öte yandan resepsiyon sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, Selahattin Demirtaş konusunda "bir adım atılmadığı" yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine, "O kadar derine giremem" dedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMehmet Cengiz:

Tükürüp yalamadığınız bir şey kalmadı. Hiç bir ilke ve kırmızı çizginiz yoktur. Siyasette seviye sayenizde yerlerde. Mecliste Erdoğan'a Abdullah Öcalan'ın idamı için ip atıyordunuz.

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Benim bildiğim Kıvırma işini dansözler yapardı

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Haber YorumlarıSelim K:

Neyin peşinde bu adam anlamış değilim

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Haber YorumlarıAyhan KURT:

Ne günlere kaldık Allh Allh Llah All

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Haber YorumlarıBedirxan Bey:

zorunu gıden kaybolsun.

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