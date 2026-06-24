Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş'la ilgili, "AİHM ve AYM kararları dikkate alınarak Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilerek, özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabasıdır ve Sayın Demirtaş'a zarar vermektir" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına verdiği destek için "Pişman değilim" dedi. Kılıçdaroğlu özellikle DEM Parti'nin yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

"DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDE TUTULMASINDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Gazeteci Aytunç Erkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından aktardı. Açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Sayın Selahattin Demirtaş gibi önemli bir siyasetçinin yıllardır siyasi nedenlerle cezaevinde tutulmasından dolayı çok üzgünüm. Bir televizyon programında kullandığım cümleden dolayı Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum.

"DERHAL TAHLİYE EDİLEREK ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALIDIR"

Kimse buradan kendisine bir siyaset devşirmesin. Hiç kimsenin özgürlüğü siyasetin konusu olamaz, olmamalı. Eğer bu konuda bir samimiyet testi yapılacaksa Demirtaş'ı siyasete malzeme yapmak yerine bir dakika dahi cezaevinde tutulmasına hep beraber itiraz etmeliyiz. AİHM ve AYM kararları dikkate alınarak Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilerek, özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabasıdır ve Sayın Demirtaş'a zarar vermektir."

TARTIŞMA YARATAN DOKUNULMAZLIK ÇIKIŞI NEYDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürpriz ziyaret kararı, canlı yayında tartışma çıkan sözlerinin hemen ardından geldi.

Programda, geçmişte milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına verdiği destek hatırlatılarak yöneltilen "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz" şeklindeki yoruma Kılıçdaroğlu, "Selahattin Bey'de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı" şeklinde yanıt vermişti.

Bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandıklarını doğrulayan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" cevabını vererek siyaset arenasından ve DEM Parti cephesinden tepki çekmişti.

Kaynak: ANKA