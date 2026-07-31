Haberler

Narin Güran'ın babası ve ağabeyi Demirtaş ile görüştü... Baran Güran: "Narin’in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim"

Narin Güran'ın babası ve ağabeyi Demirtaş ile görüştü... Baran Güran: 'Narin’in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile ağayeyi Baran Güran, Edirne'de cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Baran Güran, "Cezaevinden umutlu ayrıldık. İlk defa bir cezaevi görüşünden umutla ayrıldım ve aslında sahipsiz olmadığımızı, bizim hakikatimizi, Narin'in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim. Bu bizi çok umutlandırdı" dedi.

(EDİRNE) - Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran, Edirne'de cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Baran Güran, "Cezaevinden umutlu ayrıldık. İlk defa bir cezaevi görüşünden umutla ayrıldım ve aslında sahipsiz olmadığımızı, bizim hakikatimizi, Narin'in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim. Bu bizi çok umutlandırdı" dedi.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran, Edirne'de cezaevinde hükümlü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Batan Güran, "Cezaevinden umutlu ayrıldık. İlk defa bir cezaevi görüşünden umutla ayrıldım ve aslında sahipsiz olmadığımızı, bizim hakikatimizi, Narin'in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim. Bu bizi çok umutlandırdı." dedi.

Narin Güran'ın abisi Baran Güran, Demirtaş ziyareti sonrası, cezaevinden umutla ayrıldığını söyledi. Baran Güran, Demirtaş'ın dosya ile ilgilendiğini aktardı. Baran Güran, şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş ile önemli bir görüşmemiz vardı. Sağlığı yerindeydi. Dosyayı daha önceden çok iyi incelemiş, hepsini okumuş. ve başımıza gelen tüm olayları kendisine anlattık. Nevzat Narin'i gömdü, Nevzat katildir. Olayı karıştırmaya gerek yok. Zaten dosya ile ilgili şu an verilen karar bile hayatın olanaklarına aykırıdır. Çünkü deliller de bunu gösteriyor. 'Bu dosyanın avukatıyım. Sizin de kardeşinizim. Bu dosyanın takipçisiyim. Bu dosya artık benim davam. Burada bir haksızlık var.' dedi. Cezaevinden umutlu ayrıldık. İlk defa bir cezaevi görüşünden umutla ayrıldım ve aslında sahipsiz olmadığımızı, bizim hakikatimizi, Narin'in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim. Bu bizi çok umutlandırdı."

Kaynak: ANKA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var

Türkiye'nin dev firması çöktü! Milyonlarca kullanıcı etkilendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Yeni Parti için o da bağış yaptı! Dekontu paylaştı, rakam bomba

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta