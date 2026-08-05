MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni hazırlayan isimlerden olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bilgi vermek amacıyla düzenlediği basın toplantısına katıldı.

Söz konusu kanun teklifinin hazırlıkları sırasında AK Parti ile çalışmaları yürüten ve teklifin mimarlarından olan Feti Yıldız, basın toplantısının ardından AK Parti Grubu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TEYİT VE TESPİT BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI"

Feti Yıldız, kanun teklifine ilişkin, "Basın toplantısında ayrıntılarıyla komisyondan bugüne kadar yapılanlar anlatıldı. Yasal düzenleme zaten çok anlaşılır. İnşallah uygulamaya başladıktan sonra amacına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Teyit ve tespit burada bir başlangıç noktası. Milli Güvenlik Kurulu’nun kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra yürürlük başlıyor. Bu önemli. Hayırlı uğurlu olsun, iyi oldu, çok güzel bir kanun bana göre" değerlendirmesinde bulundu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE İLGİLİ AYM VE AİHM KARARI UYGULANIR MI?

"Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği, Selahattin Demirtaş’ın yuvasına dönmesi konusunda AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasında bir gelişme bekleyelim mi" sorusuna Feti Yıldız, "Bekleyin. Zaten Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulması konusu raporda da var" yanıtını verdi.

"HİZBULLAH FAYDALANAMAZ"

"Haziran ayında HÜDAPAR’lı milletvekilleri bir yasa teklifi vermişti ve orada bir kurul öneriliyordu. Burada münfesih örgütlerden bahsediliyordu ve Hizbullah ile bağ kurulmuştu. Bugün bu yasada 'bağlı örgütler' deniyor ama kapsar mı?” sorusu üzerine Yıldız, "Bu teklifte PKK, KCK ve bağlı örgütleri diyor. Bunun dışında bir şey olmaz. DHKP-C ya da Hizbullah bu yasadan faydalanamaz" dedi.

"EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DEĞİL"

"Yerel mahkemeler üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne giderse eşitlik ilkesine aykırılıktan bozulma ihtimali var mı" sorusuna Feti Yıldız, "Bu, Meclis’ten çıkacak. Meclis, yani yasamanın; kanun yapıcının bu konuda suçları sınıflandırması konusunda takdir yetkisi var. İnfazda da var, ceza normu eklemede de var. Bu, eşitlik ilkesine aykırı değil. Hem Anayasa Mahkemesi’nde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bu konuda kararlar var" yanıtını verdi.

"İYİ Parti’nin de usul itirazı var, metni görmeden imza attılar diye" sorusu üzerine Feti Yıldız, "Gördüler. Herkes gördü" dedi.

"BÖYLE BİR YASA SON YILLARDA GÖRÜLMÜŞ DEĞİL"

Feti Yıldız, teklifin Genel Kurul aşamasındaki görüşmelerine ilişkin soru üzerine, "Genel Kurul’da illa ki bazı şeyler söyleyecekler ama 400’ün üzerinde bir kabulle geçer. Zaten 360’ın üzerinde bir imzayla veriyoruz. Böyle bir yasa son yıllarda görülmüş değil" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com