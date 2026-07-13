Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'tan görüşme talebim olmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranlarında canlı yayınlanan özel röportajda Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtlarken, Selahattin Demirtaş'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yıllardır tartışılan kararı yeniden değerlendirdi. Daha önce "Pişman değilim" sözleriyle gündem olan Kılıçdaroğlu, bu kez hem Demirtaş'ın görüşme talebini reddettiği iddialarına yanıt verdi hem de "Fırsat olduğunda yine ziyaret ederim" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BENİM ÖYLE BİR TALEBİM OLMADI"

Canlı yayında son dönemde kamuoyunda gündeme gelen "Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini reddetti" iddiaları da Kılıçdaroğlu'na soruldu. CHP Genel Başkanı, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Benim öyle bir ziyaret talebim olmadı." ifadelerini kullandı.

"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN DERİM"

2016 yılında CHP'nin de "evet" oyu verdiği milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararın arkasında olduğunu yineleyen Kılıçdaroğlu, bugün de aynı görüşü savunduğunu söyledi.

"Ben vekil olsam, 'Dokunulmazlığımı kaldırın, mahkemeye gidip beraat edip geleceğim' derim." diyen Kılıçdaroğlu, o dönemde Selahattin Demirtaş'ın da dokunulmazlıkların kaldırılmasını istediğini hatırlattı.

CHP kurultaylarında dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde kararlar bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, fezlekelerin Meclis'e gelmesiyle birlikte bu doğrultuda oy kullandıklarını belirtti.

"YANLIŞ OLAN TUTUKLANMASIYDI"

Dokunulmazlıkların kaldırılması ile tutukluluk sürecinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yanlış olan şuydu; dokunulmazlığı kaldırılan bir insanın tutuklanması doğru değil. Dokunulmazlığı kalkar, tutuksuz yargılanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE DE "PİŞMAN DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı başka bir televizyon programında da aynı konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve 2016 yılında CHP'nin verdiği desteğin arkasında olduğunu belirterek, "Pişman değilim." ifadelerini kullanmıştı.

O açıklamasında, "Milletvekili fezlekeleri Meclis'e geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılmasını isterim. Benim ilkem budur." diyen Kılıçdaroğlu, buna karşın Selahattin Demirtaş'ın yıllardır tutuklu bulunmasını doğru bulmadığını söylemişti. Demirtaş'ı "siyasi tutuklu" olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması gerektiğini savunmuştu.

"FIRSAT OLDUĞUNDA YİNE ZİYARET EDERİM"

Kılıçdaroğlu, Demirtaş ile en son yaklaşık 1-1,5 yıl önce görüştüğünü de açıkladı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Türkiye'nin sorunlarını ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Fırsat olduğunda yine ziyaret ederim Demirtaş'ı." dedi.