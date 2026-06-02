Selahattin Demirtaş kaç yıldır hapiste ve Selahattin Demirtaş kaç yıl ceza aldı soruları, son yıllarda Türkiye gündeminde en çok araştırılan başlıklar arasında yer almaktadır. Peki, Selahattin Demirtaş kaç yıldır hapiste, ne zaman tutuklandı? Detaylar haberimizde.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KAÇ YILDIR HAPİSTE?

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlü olarak bulunmaktadır. 2026 yılı itibarıyla değerlendirildiğinde, Selahattin Demirtaş yaklaşık 10 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunmaktadır.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KAÇ YIL CEZA ALDI?

Selahattin Demirtaş hakkında yürütülen yargılamalar kapsamında en önemli karar, Kobani Davası sürecinde verilmiştir. 16 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan mahkeme kararına göre, Demirtaş hakkında tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş ve Kobani Davası kapsamında 28 yıl hapis cezası verilmiştir.

Bununla birlikte farklı dosyalar ve yargılamalar da dikkate alınarak yapılan toplam değerlendirmede, Selahattin Demirtaş için toplam 42 yıl hapis cezası kararı verilmiştir