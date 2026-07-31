Haberler

Sırrı Sakık, Demirtaş ve Mızraklı’yı Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti

Sırrı Sakık, Demirtaş ve Mızraklı’yı Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettiğini açıkladı.

(EDİRNE) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettiğini açıkladı.

Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Edirne Cezaevi'nde sevgili Selahattin Demirtaş ve sevgili Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim. Yıllardır barışa duydukları inanç nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Buna rağmen, barışa olan inançlarından ve demokratik çözüm iradelerinden tek bir adım dahi geri atmadılar. Bu kararlılıklarını bugün de aynı güçle koruyor; herkese sevgi ve selamlarını iletiyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Sinem Dedetaş tutuklandı

Sinem Dedetaş için mahkemeden jet hızında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti

Ülkeye yüzerek girdiği anları kaydetti! Hem de her saniyesini
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü

Vahşice katledildi! Son anları kamerada
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...