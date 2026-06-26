Haberler

Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık Haber Videosunu İzle
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'a çıkarma yapan CHP grup Başkanı Özgür Özel, Dört Ayaklı Minare önünde açıklama yaptı. Tahir Elçi'yi anarak sözlerine başlayan Özgür Özel "Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş’ın selamı, bütün Diyarbakır ve bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstünedir.” dedi.

  • CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da Tahir Elçi'nin katledildiği Dört Ayaklı Minare önünde konuşma yaptı.
  • Özel, güne Selahattin Demirtaş'ın avukatı aracılığıyla ilettiği selamıyla başladıklarını belirtti.
  • Özel, Diyarbakır'ın kayyum atamalarına karşı en net duran kent olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Diyarbakır'da, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledildiği Dört Ayaklı Minare önünde bir konuşma yaptı. Dört Ayaklı Minare önüne gelen Özel, Elçi'nin katledildiği noktaya karanfil bıraktıktan sonra, burada bir basın açıklaması yaptı.

" GÜNE DEMİRTAŞ'IN SELAMI BİLE BAŞLADIK"

Özel, "Öncelikle Tahir Elçi'nin anısı önünde bir kez daha eğiliyorum. O bir barış elçisiydi. Burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Hepimiz olabildiğinde kendisinin yanında olduk. Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak. Ben bugün Diyarbakır'da ilk açıklamada şunu söylemek isterim. Güne bugün burada olacağımızı bilen, dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun." dedi.

"DİYARBAKIR KAYYUMA KARŞI EN NET DURAN KENT"

Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Butlan kararı çıktığından beri, biz 12. kattan ayrıldığımızdan beri 12 şehir gezdik, şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır iradesine defalarca kayyum atanmış, kayyumdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyumlara karşı en net duran kenttir ve bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz.  Gördüğümüzle de sohbet ediyoruz, yolu soruyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol, cümleden uludur. Yol, cümlemizden uludur ve yol, yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek

Kırmızı alarm! Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var

Putin'den NATO'yu alarma geçiren hazırlık! Hedefinde 4 ülke var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Yıldız:

İŞİN KOLAYINI BULMUŞSUNUZ

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihrali:

yalakalık diz boyu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Çarkıfelek anısını anlatırken yine hıçkırarak ağladı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı