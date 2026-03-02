Dem Parti İmralı Heyeti'nden Demirtaş Ziyareti

Haber: Berfin BAYIR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti üyeleri, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Buldan ve Sancar'ın, gündemdeki son gelişmelere ilişkin Demirtaş ile görüş alışverişinde bulunacak. Heyet, Demirtaş ziyaretini 27 Şubat'ta "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin birinci yılında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında yapıyor. Demirtaş ile yapılacak görüşmenin uzun sürmesi bekleniliyor.

Kaynak: ANKA