Dem Parti İmralı Heyeti'nden Demirtaş Ziyareti

Güncelleme:
İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin birinci yılı vesilesiyle Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Görüşmede gündemdeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

(ANKARA) - İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 27 Şubat'ta "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin birinci yılında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Buldan ve Sancar'ın, gündemdeki son gelişmelere ilişkin Demirtaş ile görüş alışverişinde bulunması bekleniliyor.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti üyeleri, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Buldan ve Sancar'ın, gündemdeki son gelişmelere ilişkin Demirtaş ile görüş alışverişinde bulunacak. Heyet, Demirtaş ziyaretini 27 Şubat'ta "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin birinci yılında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında yapıyor. Demirtaş ile yapılacak görüşmenin uzun sürmesi bekleniliyor.

