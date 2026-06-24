Demirtaş'tan 'Az kaldı' çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Barış Meydanı isimli site için "Az Kaldı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. "Terörsüz Türkiye" tartışmalarına değinen Demirtaş, yeni bir sürecin başlaması için ilkeli ve adil uzlaşmalara kapı aralanması gerektiğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANI'NIN KARARLARI BELİRLEYİCİ OLACAK"

Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Selahattin Demirtaş, "dokunulmazlık" tartışmasında iplerin gerildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da isim vermeden hedef aldı.

Demirtaş şunları söyledi: "Süreç artık somut, elle tutulur, gözle görülür adımlar gerektiriyor, mecbur kılıyor. Bu adımlar da öyle taviz falan değil, hepimizin ortak yaşamı için ana sütü gibi hak ve helal olan adımlardır.

Selahattin Demirtaş

"BUTLANDAN MEDET UMANLARA PRİM VERMEDEN..."

Burada da belirleyici olacak olan, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bundan sonraki tutumu ve kararları olacaktır. Kendisi de gayet net farkındadır ki olası enkazdan ganimet kapmaya hazırlanan fırsatçılar, rant peşinde kırk takla atan şaklabanlar, yağcılıkta sınır tanımayan riyakarlar etrafına giderek daha fazla toplanmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı eğer ilkeli, ahlaki, adil uzlaşmaların kapısını aralayacaksa tüm olup bitenlere bir nokta koyup butlandan, kayyumdan, tutukluluklardan medet umanlara da prim vermeyerek yeni başlangıçlara fırsat sunabilmelidir."

DEMİRTAŞ, KILIÇDAROĞLU'NA "GELME" DEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına verdiği destek için "Pişman değilim" açıklaması yapmasının ardından ipler koptu. Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç'ın, önümüzdeki günlerde Edirne Cezaevi'ne bir ziyaret gerçekleştirileceğini duyurmasının ardından, yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu görüşme talebini reddedeceği ve Kılıçdaroğlu’nu kabul etmeyeceği öğrenildi.

2016'DAN BU YANA CEZAEVİNDE

Selahattin Demirtaş, 2016 yılında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı. Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş'ın yargılanma sürecinin önünü açan düzenleme, Kılıçdaroğlu'nun da destek verdiği oylamayla Meclis'ten geçmişti.

Kaynak: Haberler.com