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Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi

Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına verdiği destek için "Pişman değilim" açıklaması yapmasının ardından ipler koptu. Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç'ın, önümüzdeki günlerde Edirne Cezaevi'ne bir ziyaret gerçekleştirileceğini duyurmasının ardından, yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu görüşme talebini reddedeceği ve Kılıçdaroğlu’nu kabul etmeyeceği öğrenildi.

  • Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne Cezaevi'ndeki ziyaretini kabul etmeyecek.
  • Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına destek verdiği için pişman olmadığını açıkladı.
  • Demirtaş, 2016'da dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tutuklandı ve yaklaşık 10 yıldır cezaevinde.

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği konuşulurken, Demirtaş'ın bu görüşmeyi kabul etmeyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, kısa süre önce katıldığı canlı yayında Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına destek verdiği için pişman olmadığını söylemişti.

NECDET SARAÇ ZİYARETİ DUYURMUŞTU

Tartışmanın fitili, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayında, geçmişte Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına "evet" oyu verdiği için pişman olmadığını açıkça ifade etmesiyle ateşlendi. Bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra, Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç katıldığı HaberTürk yayınında sürpriz bir çıkış yaparak şu kulis bilgisini paylaştı: "Önümüzdeki günlerde Kemal bey, Edirne Cezaevi'nde sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal beyin açıklamasını hep beraber dinleriz…"

DEMİRTAŞ'TAN RET KARARI

Halk TV'nin edindiği bilgiye göre; Saraç'ın açıklamalarının ardından Selahattin Demirtaş'ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceği öğrenildi.

2016'DAN BU YANA CEZAEVİNDE

Selahattin Demirtaş, 2016 yılında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı.  Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş'ın yargılanma sürecinin önünü açan düzenleme, Kılıçdaroğlu'nun da destek verdiği oylamayla Meclis'ten geçmişti.

Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Selo küsmüş lan....

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