ŞEHİT HABERLERİ

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ablası: "Kardeşim vatan için çalıştı, vatana kendini adadı"
Son dakika gündem: Bitlis'te, askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme (2)
11 şehit verdiğimiz helikopter kazası sonrası bölgeden yeni görüntü! Ekipler olay yerine ulaştı
Son dakika haberleri: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı
TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti
Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim
Alptekin Köprülü kimdir? Düşen askeri uçakta şehit olan Binbaşı Alptekin Köprülü kaç yaşında, nereli?
Ahmet Erbaş kimdir? Ahmet Erbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Erbaş hayatı ve biyografisi!
Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş
Bitlis şehitlerinin isimleri açıklandı! Bitlis helikopter kazası şehitlerinin memleketleri!
HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler
Helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hain için "vur" emri çıkarmıştı
Helikopter kazası neden oldu? 11 askerimizin şehit olduğu Bitlis'te meydana gelen helikopter kazası nedeni ne?
Son dakika haberi... Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı