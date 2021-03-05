ŞEHİT HABERLERİ

Şehit - Bugün

İktidarda ilk bir haftada yapılacaklar İktidara geldiklerinde ilk bir haftada neler yapacaklarını sıralayan Kılıçdaroğlu, "Tank palet fabrikasını Katar Ordusu'ndan alıp ordumuza teslim edeceğiz. Bir kararnameyle bu yapılacak. Çiftçinin Tarım Kredi ve bankalardan aldığı borçlar var, borçların faizlerini sileceğiz. Ana parayı makul ölçüde ödeyecek. Esnafın stopaj vergisini bir kararnameyle kaldıracağız. Esnaf da esnaf kredi kooperatiflerinden ve bankalardan kredi aldı, faizini bir kalemde siliyoruz. Ana parayı belli taksitlerle ödeyecek. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan çocuklar... Bu çocukların banka hesaplarına ya da ailelerinin hesaplarına haciz uygulanıyor. Önce iş ver sonra parayı iste. Faizlerin tamamını sileceğiz, çocuk işe girdikten sonra ödemesini isteyeceğiz. Onun dışında para almak doğru değil. 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraları faizleriyle beraber gazilere ve şehit yakınlarına.