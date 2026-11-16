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Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?

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Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben? Haber Videosunu İzle
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
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Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki bacağının kırık olduğu belirtilen bir vatandaş ile doktorlar arasında tartışma çıktı. Sağlık personeline hakaret ederek tepki gösteren vatandaşın sözleri üzerine görevliler "Beyaz kod" çağrısı yaptı. Gergin anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da bulunan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortopedi bölümünde bir vatandaş ile doktorlar arasında tartışma çıktı. İki bacağının kırık olduğu belirtilen vatandaş, hastane personeline yönelik sert ifadeler kullanarak tepki gösterdi.

"BEN SUÇLU DEĞİLİM, TERÖRİST DEĞİLİM"

Doktorlarla yaşadığı tartışma sırasında öfkesine hâkim olamayan vatandaş, "Ben ayağımı kıracağım, siz yapacaksınız. Okuyup da adam mı oldunuz? Bir de fırça atıyorsunuz. Ben suçlu değilim, terörist değilim. Diplomalılara bak lan!" sözleriyle hastane personeline bağırdı.

"POLİSE HABER VERİN ARKADAŞLAR"

Tartışma sırasında sağlık görevlileri de "Beyaz kod" uyarısında bulundu. "Polise haber verin arkadaşlar. Güvenlik yok mu burada?" diyerek hastaya tepki gösteren personelin yaşadığı gergin anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
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