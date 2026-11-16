Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da bulunan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortopedi bölümünde bir vatandaş ile doktorlar arasında tartışma çıktı. İki bacağının kırık olduğu belirtilen vatandaş, hastane personeline yönelik sert ifadeler kullanarak tepki gösterdi.

"BEN SUÇLU DEĞİLİM, TERÖRİST DEĞİLİM"

Doktorlarla yaşadığı tartışma sırasında öfkesine hâkim olamayan vatandaş, "Ben ayağımı kıracağım, siz yapacaksınız. Okuyup da adam mı oldunuz? Bir de fırça atıyorsunuz. Ben suçlu değilim, terörist değilim. Diplomalılara bak lan!" sözleriyle hastane personeline bağırdı.

"POLİSE HABER VERİN ARKADAŞLAR"

Tartışma sırasında sağlık görevlileri de "Beyaz kod" uyarısında bulundu. "Polise haber verin arkadaşlar. Güvenlik yok mu burada?" diyerek hastaya tepki gösteren personelin yaşadığı gergin anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com