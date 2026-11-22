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Çivril, Denizli'ye bağlı bir ilçe. İlçedeki Ahmetcik Mesire Alanı'nda piknik yapan 5 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. DHA ve İHA'nın 21 Kasım 2026'da geçtiği haberlere göre 71 yaşındaki bir kişi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti; diğer 4 kişinin tedavisi sürüyor.

ÇİVRİL NEREDE?

Çivril, Ege Bölgesi'ndeki Denizli ilinin ilçelerinden biri. İlçenin yüzölçümü 1.570 kilometrekare, 2022'deki nüfusu 59.967. Büyük Menderes Nehri'nin beslediği Işıklı Gölü de ilçe sınırları içinde.

ÇİVRİL'DE MANTAR ZEHİRLENMESİNDE NE OLDU?

Olay, Çivril'deki Ahmetcik Mesire Alanı'nda yaşandı. Ajans haberlerine göre 5 kişilik grup, kırsal alandan topladıkları mantarları piknikte mangalda pişirip yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan 5 kişi, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MANTAR ZEHİRLENMESİNDE ÖLEN VAR MI?

Evet. Gruptaki 71 yaşındaki bir kişi, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA'nın haberine göre cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Ölüm nedenine ilişkin resmî bir açıklama henüz yapılmadı.

HASTANEDEKİ DİĞER KİŞİLERİN DURUMU NE?

Gruptaki diğer 4 kişinin tedavisi sürüyor. DHA ve İHA'nın haberlerine göre durumu ağırlaşanlar için Çivril'deki hastaneden Denizli'deki hastanelere sevk yapıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA VAR MI?

Var. DHA'nın haberine göre polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.