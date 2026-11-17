Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken PKK'nın adının bütçe sunuş kitapçığında yer almamasına tepki gösterdi. Türkoğlu, 24 Ağustos'ta er şehit aileleri ve gazilerin eyleminde kendisine ve danışmanına polis tarafından müdahale edildiğini öne sürerek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, "Sizin talimatınızla mı yaptı" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2027 yılı İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri sürüyor.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, bütçede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Devletimiz var olsun, millet yaşasın diye en çok şehit veren bakanlıklardan birinin bütçesini konuşuyoruz. Yalnız gelin görün ki sunuşta da baktım. İşte bu şehitlerin birinci dereceden sorumlusu örgütün adını yazamamışsınız. Şu kitapçıkta ne yazık ki PKK yazmıyor. En çok şehit veren örgütü lanetleyememiş, adını bile yazamamışsınız. Neden çekindiğinizi ben merak ediyorum. Siz söyleyemiyorsanız ben söyleyeyim: PKK bir terör örgütüdür. Narkoterör örgütüdür. Binlerce insanımızın katilidir. Mutlaka başta da elebaşı olmak üzere hak ettiği cezayı bulacaktır.

Şimdi silah arkadaşlarınızı siz şehit verdiniz. Burada emniyetin rütbelileri var. Jandarma komutanları var. Bu mücadeleyi siz verdiniz. Kolunuzda, yanınızda silah arkadaşlarınız şehit oldu. İşte onları şehit eden örgütün elebaşının bugün villada yaşadığını, sekreterya tayin edildiğini, daha rahat çalışma şartlarının oluşması gerektiğinden bahsediyorlar. Hoşunuza mı gidiyor bu? Bundan rahatsız olmuyor musunuz ya? Ben rahatsız oluyorum. Ben, o şehitlerin sahibi bir evlat olarak, askerliğini jandarma asteğmen olarak yapan bir birey olarak rahatsız oluyorum. Olmaya devam edeceğim."

Türkoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, "Yeniden Suriyelilere istisnai vatandaşlık verecek misiniz" diye sordu.

Er şehit aileleri ve gazilerin 24 Ağustos'ta düzenlediği eylemde kendisine de müdahale edildiğini öne süren Türkoğlu, "Orada sizin emniyet müdür yardımcınız, bu şahıs, yanında birkaç polisle, ben durduğum halde önce danışmanıma, ki kimliğini gösterdiği halde, saldırdı. Ben onu almaya çalışırken bana saldırdı. Beni darp etti. Bunun raporları var. Fotoğrafları var" diye konuştu.

Bakan Çiftçi'nin "Görüntüler öyle demiyor" sözlerine Türkoğlu, "Görüntüler öyle diyor" diye karşılık verdi. Bakan Çiftçi, "Görüntüler öyle demiyor" sözünü tekrarladı. Bunun üzerine Türkoğlu, "Buyurunuz, ben size vereceğim bunları Sayın Bakan" dedi. Bakan Çiftçi ise "Vermenize gerek yok" yanıtını verdi.

Türkoğlu, "Bu konuda ben suç duyurusunda bulundum. Daha bilirkişi tespit yapmamış. Size bundan 40 gün önce soru önergesi verdim. Bununla ilgili 30 maddelik videolar her yerde yayınlandı. Siz hiçbir şekilde cevap vermediniz. Emniyet Genel Müdürünüzden randevu istedim bunu konuşmak için. 3 defa randevuya dönüş olmadı. Şimdi ben buradan ne anlamalıyım? Yani sizin talimatınızla mı yaptı" diye sordu.

Bakan Çiftçi, "Niye benim talimatımla yapsın" diye yanıt verdi. Türkoğlu, "Niye yaptı o zaman? Bir AKP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şefine ne olurdu? Eğer gereğini yapıyorsanız o zaman talimatı siz verdiniz. Ben böyle baskıdan da saldırıdan da korkacak insan değilim" dedi.

Kaynak: ANKA