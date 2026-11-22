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Yalın Gergün Samsunlu. Şırnak'ta görev yaparken silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 22 yaşındaki Astsubay Çavuş'un naaşı 22 Kasım 2026'da askeri uçakla memleketine getirildi; cenazesi 23 Kasım Pazartesi günü toprağa verilecek.

YALIN GERGÜN NERELİ?

Yalın Gergün Samsunlu. Samsun Valisi Orhan Tavlı da başsağlığı mesajında ondan "Samsunlu hemşehrimiz" diye söz etti. Naaşı görev yeri Şırnak'tan memleketine gönderildi ve Samsun'da defnedilecek.

YALIN GERGÜN KİMDİR?

Yalın Gergün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde istihkam sınıfında astsubay çavuştu. Vali Tavlı'nın mesajındaki bilgiye göre Şırnak'ta, 48. Hudut Tugayı'na bağlı Gülyazı Komutan Yardımcılığı 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapıyordu.

Annesinin adı Burcu Çelik. Oğlunun naaşı Samsun'a getirildiğinde Çelik, umre için kutsal topraklardaydı.

YALIN GERGÜN KAÇ YAŞINDA?

Yalın Gergün 22 yaşındaydı. Bekardı.

YALIN GERGÜN NASIL ŞEHİT OLDU?

Yalın Gergün, Şırnak'ta meydana gelen bir silah kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç astsubay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vali Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Milletimizin başı sağ olsun" dedi; Gergün'ün ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.

YALIN GERGÜN'ÜN NAAŞI SAMSUN'A NE ZAMAN GETİRİLDİ?

Yalın Gergün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, 22 Kasım 2026'da askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Havalimanındaki törende Gergün'ün yakınları, Vali Orhan Tavlı, Samsun Milletvekili Murat Çan, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve askeri erkân hazır bulundu. İl Müftüsü Yakup Pulat'ın okuduğu duanın ardından tabut, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

YALIN GERGÜN'ÜN CENAZESİ NE ZAMAN?

Yalın Gergün'ün cenazesi 23 Kasım 2026 Pazartesi günü toprağa verilecek. Samsun Büyük Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra naaş, Kıranköy Mezarlığı'ndaki Samsun Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.