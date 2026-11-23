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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Uludere'de silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA