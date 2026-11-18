Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, Abdullah Öcalan'ın çalışma koşulları ve sekreteryasının güçlendirilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Herkesin ağzından çıkacak cümlelere dikkat etmesi gerekiyor. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, onların ailelerinin ve gazilerimizin kimse tarafından incitilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Güzelkaya, yaptığı açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın dünkü grup toplantısında "bölücü başının sekreteryasının güçlendirilmesi yönündeki söylemlerinin şehit ve gazi ailelerini derinden yaraladığını ve üzdüğünü" belirtti.

Güzelkaya şunları kaydetti:

"Bizler elbette kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. Sürecin devam etmesini istiyoruz. Ancak bu sürecin şehit ailelerini yaralayarak, bizleri üzerek devam etmesini asla kabul etmiyoruz. Herkesin ağzından çıkacak cümlelere dikkat etmesi gerekiyor. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, onların ailelerinin ve gazilerimizin kimse tarafından incitilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA