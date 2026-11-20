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Mersin'de, şehit aileleri ve gazilerin el emeğiyle yaptığı tabloların yer aldığı sergi açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, şehit aileleri ve gazilerin el emeğiyle yaptığı tablolar bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, açılışta, sergide şehit aileleri ve gazilerinin umutlarını ve hayallerini göreceklerini belirtti.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını dile getiren Demiröz, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından şehit aileleri, gaziler ve katılımcılar sergiyi gezdi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Ayşe Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA