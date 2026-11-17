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Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Genç Tartışmacılar Meclis Simülasyonu'nda (GENTA)" Türkiye genelinde 64 farklı okuldan yaklaşık 200 liseli katıldı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, etkinlik 14, 15 ve 16 Kasım'da gençlerin ülke meselelerine ilişkin fikirlerini ortaya koyduğu, farklı görüşleri müzakere ettiği ve ortak kararlar geliştirdiği kapsamlı gençlik çalıştayı olarak düzenlendi.

Programın açılışına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile bazı öğrenciler katıldı.

Soylu, öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşmada Türkiye'nin güvenliği, toplumsal birlik ve beraberlik, bölgesel gelişmeler ve değişen dünya dengeleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, soruları cevapladı.

Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ebamüslim Yaşaroğlu ise gençlerin ülkenin geleceğinde üstlenecekleri sorumluluğa dikkati çekerek, fikir üretmenin, düşünmenin ve toplumsal meseleler karşısında söz sahibi olmanın önemini anlattı.

Öğrenciler 9 farklı komisyonda görev aldı

Öğrenciler, meclis simülasyonu formatında oluşturulan 9 farklı komisyonda görev aldı. "İçişleri, Dışişleri, Adalet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Anayasa, Din İşleri ve Türk Devletleri" komisyonlarında bir araya gelen öğrenciler, kendi gündem başlıkları doğrultusunda çalışmalar yürüttü.

Öğrenciler, iki gün boyunca devam eden komisyon toplantılarında gündem maddelerini değerlendirdi, görüşlerini savundu, farklı düşünceleri dinledi ve çözüm önerileri hazırladı.

Son gün gerçekleştirilen genel kurul oturumunda ise komisyonlarda hazırlanan karar tasarıları meclis gündemine taşındı. Öğrenciler, hazırladıkları tasarıları kürsüden savunarak müzakere etti ve ortak karar alma süreçlerini deneyimledi.

Programın kapanış oturumu öncesinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu öğrencilerle bir araya gelerek panel yaptı.

Eminoğlu, gençlerin toplumsal hayattaki rolü, ülkenin geleceğinde üstlenecekleri sorumluluklar ve gençlik çalışmaları üzerine değerlendirmelerin yapıldığı panelde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı ve gençlerin sorularını yanıtladı.

3 gün süren programa 200 öğrenci katıldı

GENTA'da öğrenciler yalnızca katılımcı olarak değil, organizasyonun planlanmasından uygulama süreçlerine kadar aktif sorumluluk üstlenerek organizasyon, temsil, liderlik ve ekip çalışması becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından 64 okulu ve yaklaşık 200 öğrenciyi aynı çatı altında buluşturan GENTA, gençlerin ülkenin meselelerine duyarlılığını ve çözüm üretme potansiyelini ortaya koyan üç günlük programın ardından sona erdi.

GENTA, gençlerin yalnızca geleceğe hazırlanan değil, bugünden düşünen, sorgulayan, fikir üreten ve Türkiye'nin geleceğine katkı sunan bireyler olarak yetişmesine imkan sağlayan bir gençlik organizasyonu olarak tamamlandı.

Kaynak: AA