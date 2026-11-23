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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Karayokuş Şehit Abdil Kılınç İlkokulu ve Karayokuş Şehit Yaşar Özyörük Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Keleş, ziyaret kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlıklarını da değerlendirdi.

Okullarda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Keleş, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyerek öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret programına İstiklal Marşı törenine katılarak başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, daha sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin görüş, talep ve önerilerini dinleyen Keleş, eğitim kalitesinin artırılmasında öğretmenlerin sahadaki tecrübelerinin önemli olduğunu vurguladı. Karayokuş Şehit Yaşar Özyörük Ortaokulunda gerçekleştirilen birinci LGS provası hakkında da bilgi alan Keleş, öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini değerlendirdi.

Okul idarecileri ve öğretmenlerden yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi alan Keleş, öğrencilerin akademik gelişimlerinin takip edilmesi ve rehberlik faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek sınava hazırlanan öğrencilere başarılar diledi. Ziyaret kapsamında anasınıfı öğrencileriyle de bir araya gelen Keleş, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Keleş, okul yöneticileri ve öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı