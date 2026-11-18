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Malatya Valisi Seddar Yavuz, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 asker için 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.

Malatya Valiliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Vali Seddar Yavuz, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür ile birlikte 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı'ya taziye ziyareti gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Makamları ali, mekanları cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA