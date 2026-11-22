Şehit astsubayın naaşı Samsun’a getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak’ta silah kazasında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Çavuş Yalın Gergün’ün (22) naaşı, askeri uçakla memleketi Samsun’a getirildi.
Şırnak'ta silah kazasında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün (22) naaşı, askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi.
Şehit Astsubay Yalın Gergün'ün naaşı, Şırnak'tan askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehit astsubay için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Askeri uçaktan alınan şehidin naaşı, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.
Karşılama törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün cenazesi, 23 Kasım Pazartesi günü Samsun Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Garnizon Şehitliği'nde (Kıranköy Mezarlığı) toprağa verilecek.