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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şırnak'ın Uludere ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Yalın Gergün için başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Silah kazası sonucu şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA