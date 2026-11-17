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Mardin'de 1973 yılında şehit olan Jandarma Er Mehmet Demir'in annesi Hayriye Demir, 93 yaşında hayatını kaybetti. Şehit annesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1973 yılında vatani görevini yapan Jandarma Er Mehmet Demir, mayına basması sonucu şehit olmuştu. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde yaşayan şehidin annesi Hayriye Demir, 93 yaşında vefat etti. Oğlunun şehadetinden sonra 53 yıl daha yaşayan şehit annesinin cenazesine, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Ulus Kaymakamı Melikşah Şahin, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, merhumenin ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.

Cenaze törenine katılım sağlayan Vali Nurtaç Arslan, merhumenin yakınları ile görüşerek, taziyelerini iletti. Arslan, şehit annesine Allah'tan rahmet ve geride kalanlara baş sağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı